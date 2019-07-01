خروج ستيفنز وجوف وكيز من بطولة واشنطن للتنس

ودعت المصنفة الأولى والبطلة السابقة سلون ستيفنز بطولة واشنطن المفتوحة للتنس من الدور الأول بعد خسارتها المفاجئة 6-2 و7-5 أمام السويدية ريبيكا بيترسون يوم الثلاثاء كما خرجت الواعدة كوري "كوكو" جوف بعد الهزيمة بمجموعتين متتاليتين أيضا.



وبدت ستيفنز، التي كان أفضل نتائجها هذا العام بلوغ قبل نهائي بطولة مدريد في مايو أيار الماضي، بعيدة عن مستواها من البداية ولم تنجح أبدا في الوصول إلى إيقاعها المعتاد أمام اللاعبة السويدية المصنفة 70 عالميا في لقائهما الأول.



وتمتعت بيترسون ببداية رائعة حيث تقدمت 5-2 وحسمت المجموعة الأولى في 29 دقيقة عندما أعادت ستيفنز ضربة خلفية من الخط الخلفي للملعب في الشبكة.



وبدأت ستيفنز، التي توجت باللقب عام 2015، في استعادة هدوئها في المجموعة الثانية وتقدمت 5-4 لكن بيترسون كسرت إرسال منافستها مرتين متتاليتين ثم حسمت الفوز بالمباراة.



وستلتقي بيترسون في الدور المقبل مع الإيطالية كاميلا جورجي التي تفوقت على الأمريكية ساشيا فيكري.



وخسرت جوف، البالغ عمرها 15 عاما التي حققت مفاجأة ضخمة بالوصول إلى الدور الرابع في ويمبلدون كما فازت في مباراتين لتبلغ الدور الأول في المسابقة الجارية في واشنطن، أمام زارينا دياز لاعبة قازاخستان بنتيجة 6-4 و6-2.



وكانت نقطة التحول في نهاية المجموعة الأولى إذ استغلت دياز الفرصة الرابعة للفوز بالمجموعة بعد ضربة أمامية من جوف في الشبكة.



وأنهت هذه الضربة الشوط الذي استمر لأكثر من عشر دقائق لتشعر اللاعبة الصغيرة بالإحباط الواضح بعد ذلك.



وبدأت دياز المجموعة الثانية بقوة ولم تتراجع ولم تواجه صعوبة في الفوز في مباراة أقيمت في درجة حرارة عالية ورطوبة.



وستلعب دياز في الدور الثاني مع ليسيا تسورينكو المصنفة الخامسة.



وفي الوقت الذي أخفقت فيه لاعبة أمريكية صاعدة نجحت الشابة هايلي بابتيستي البالغ عمرها 17 عاما حيث فازت على ماديسون كيز 7-6 و6-2 في الدور الأول.



وبدا أن كيز ستسيطر على اللقاء عندما كسرت إرسال منافستها في المجموعة الأولى لكن بابتيستي ردت بكسر الإرسال قبل أن تشق طريقها وتحقق فوزها الأول على الإطلاق في بطولة للاعبات المحترفات.



كما صعدت مونيكا بويج البطلة الأولمبية بعد فوزها 6-4 و6-2 على الأمريكية ألي كيك وستواجه الروسية آنا كالينسكايا بالدور الثاني.



وفي منافسات الرجال عزز الفرنسي جو-ويلفريد تسونجا سجله أمام كارين ختشانوف وحقق فوزه الثالث عليه دون أي هزيمة بعدما انتصر 6-4 و2-6 و7-5 ليودع اللاعب الروسي المصنف الثاني منافسات البطولة.



وفي مباراة بالفترة المسائية سدد الأسترالي نيك كيريوس 15 ضربة إرسال ساحقة ليفوز على الصاعد من التصفيات تاي-سون كفياتوفسكي 7-5 و6-4 ليصبح على موعد مع الفرنسي مع جايل سيمون.



كما صعد صاحب ضربات الإرسال القوية مارين شيليتش والثنائي الواعد دانييل ميدفيديف وكايل إدموند إلى الدور الثاني.