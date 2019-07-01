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رياضة

زيدان يكشف عن عدم جاهزية بيل في ودية بايرن ميونخ الماضية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:00 ص
زيدان
زيدان
وكالات
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قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن لاعبه جاريث بيل لم يكن جاهزا للسفر مع تشكيلة الفريق لخوض مباراة ودية أمام توتنهام هوتسبير في ميونيخ.

وغاب الويلزي بيل عن مباراة انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 1-صفر بعد تعثر صفقة انتقاله إلى الصين.

وذكرت تقارير بريطانية أن إدارة ريال رفضت السماح برحيل بيل (30 عاما) إلى جيانغسو سونينغ الصيني في صفقة مجانية.

وقال زيدان للصحفيين "لم يسافر لأنه لم يكن جاهزا".

وأضاف "بعد الحديث إلى الأطباء كان أفضل شيء بالنسبة له هو البقاء في مدريد. لقد بقي هناك وخاض المران هناك. هذا قرار مشترك بين اللاعب والجهاز الطبي والمدرب".

وبدا أن بيل، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات منذ انتقاله إلى ريال قادما من توتنهام هوتسبير في 2013، خرج من حسابات النادي الإسباني بعدما قال زيدان منذ أيام إن اللاعب "كان قريبا جدا من الرحيل".

ومع تبقي أيام قليلة على انتهاء موسم الانتقالات في إنجلترا فإن توتنهام تعاقد فقط مع اثنين من اللاعبين أحدهما، وهو جاك كلارك، عاد مباشرة إلى دوري الدرجة الثانية وانضم إلى ليدز على سبيل الإعارة.

وأبعد ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام نفسه عن عملية المفاوضات وقال إن مسمى وظيفته يجب أن يتغير من مدير فني إلى مدرب لأنه ليس مؤثرا في عملية الانتقالات.

وأضاف "لست مسؤولا ولا أعرف شيئا عن موقف لاعبي فريقي. يحتاج النادي إلى تغيير المسمى الوظيفي الخاص بي. مهمتي هي تدريب الفريق.

هذا السؤال ليس لي بل هذا السؤال إلى النادي وربما يكون في حاجة إلى تغيير المسمى الوظيفي".
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