المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار بالمخدرات بالزاوية الحمراء

قضت الدائرة 12 جنايات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 3 سنوات لعاطل وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش المخدر بمنطقة الزاوية الحمراء.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين، وعضوية المستشارين مختار عنصيل وأحمد عطية، وأمانة سر عامر علي وحسن منصور.



كانت نيابة شمال القاهرة قررت احالة المتهم للمحاكمة العاجلة وكشف قرار الإحالة أنه عقب تمكن مباحث الزاوية الحمراء بضبط "ك.م" 21 سنة، عاطل، لهروبه من تنفيذ جنائي في قضية مخدرات، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من جوهر الحشيش وزنت كيلو.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.