إصابة 4 أشخاص في انفجار غاز في لندن

أفادت الشرطة البريطانية بأن أربعة أشخاص أصيبوا جراء انفجار غاز وقع صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة سكنية في واندزورث غرب لندن.



وذكرت الشرطة المحلية، عبر موقع تويتر، أنه جرى نقل رجل مسن إلى أحد المستشفيات للعلاج، فيما جرى علاج الثلاثة الآخرين في الموقع.



ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.



وذكرت الشرطة أن أطقم الطوارئ تواصل عملها في المنطقة.