تجديد حبس مسجل روج "الحشيش" فى روض الفرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تجارة وترويج المواد المخدرة.



البداية كانت بتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على مسجل خطر بحوزته 500 قرص مخدر "ترامادول"، قبل بيعه على عملائه فى منطقة روض الفرج، وحرر محضر بالواقعة.



ونجحت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "عصام.م"، 24 سنة، عاطل، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.