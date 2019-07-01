تجديد حبس عاطل تعدى جنسيًا على طفل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر الكلية، حبس عاطل، 15 يوم على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاعتداء جنسيًا على طفل في عزبة الهجانة.

واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي للمجني علية، وكلّفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من أب يتهم فيه جاره بالتعدى جنسيًا على نجله البالغ من العمر 7 أعوام.

وأضاف أنه اكتشف الواقعة عندما استغاث نجله به، عندما حاول المتهم أخذه عنوة إلى أعلى العقار الذي يسكنون فيه للاعتداء عليه وأن هذه ليست المرة الأولى حيث استدرجه المتهم سابقًا بحجة اللعب وإعطائه حلوى، ثم اعتدى جنسيًا عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.