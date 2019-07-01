نجاح أول رحلة تجريبية لطائرة صينية تعمل بالطاقة الشمسية

أكملت الطائرة الصينية غير المأهولة "موزي 2"، التي تعمل بالطاقة الشمسية، أول رحلة تجريبية لها بنجاح في شنجهاي.



وقال مدير عام شركة "أو إكس إيه آي" المحدودة (منتج الطائرة) "ماو يي تشينغ" - في تصريحات اليوم - إن الطائرة التي يبلغ طول جناحيها 15 مترا، تعمل بالطاقة الشمسية فقط ويمكن أن يصل ارتفاع الطيران الأقصى لها إلى 8000 متر، وتحلق بسرعة منخفضة لمدة تصل إلى 12 ساعة في الليل بعد 8 ساعات من الشحن تحت الشمس.



وأضاف تشينغ أن الشركة ستعمل مع مزودي خدمة تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس لتوسيع نطاق استخدام الطائرة بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الطائرة سوف تستخدم بشكل أساسي في أعمال الإغاثة من الكوارث والاستطلاع والاتصالات.