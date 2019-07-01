"رجال الأعمال": شراكة مع 20 جمعية صينية

أكد المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تسعى لإحداث نقلة نوعية في العلاقات المصرية الصينية لدعم الاقتصاد القومي.

وكشف خلال كلمته بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني، الذي نظمته سفارة الصين بالقاهرة، عن إنشاء لجنة بالجمعية لتنمية العلاقات المصرية الصينية لدعم شبكة علاقات دولية مع 20 جمعية صينية منها المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية.

وأضاف أن هناك تطورا في حجم الشركات الصينية العاملة فى مصر لتبلغ نحو 1200 شركة، موضحًا أن شركات المقاولات الصينية تقوم حاليًا بتنفيذ أعلى برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة بنجاح تام، إضافة إلى كثير من مشروعات البنية التحتية، وهو ما يعزز من دخول مزيد من الاستثمارات الصينية لمصر خلال الفترة المقبلة.