شولتس: متشكك بطلب واشنطن من ألمانيا الانضمام إلى مهمة عسكرية

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس الأربعاء، إنه متشكك للغاية بشأن طلب الولايات المتحدة من ألمانيا الانضمام إلى مهمة عسكرية في مضيق هرمز.



وقال شولتس، الذي يشغل أيضًا منصب نائب المستشارة أنغيلا ميركل، لتلفزيون (زد.دي.إف) إن من المهم تفادي التصعيد العسكري في المنطقة، وإن مثل هذه المهمة تنطوي على مخاطرة الانزلاق إلى صراع أكبر.



وقال "ولهذا السبب لا أعتقد أنها فكرة جيدة".