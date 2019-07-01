هونج كونج تتأهب لإعصار مداري

رفعت هونج كونج اليوم الأربعاء، تحذيرها من إعصار مداري إلى ثالث أعلى مستوى، فيما أُغلقت المدارس والأسواق المالية أبوابها وغادر الموظفون مكاتبهم مبكرا للوصول إلى بيوتهم قبل هبوب العاصفة.



وقال مرصد هونج كونج إن الإعصار ويفا يقترب من ساحل الصين عند جنوب غرب إقليم قوانغدونغ ويتحرك على بعد حوالي 300 كيلومتر إلى الغرب من المدينة، مضيفا "ستظل درجة التحذير رقم 8 سارية خلال معظم ما تبقى من اليوم".



وجلبت العاصفة الوشيكة أمطارا غزيرة ورياحا قوية وأمواجا عالية. وقررت الهيئة التعليمية إغلاق المدارس وحثت السلطات الموظفين على العودة إلى بيوتهم.



وأُغلقت الأسواق المالية في المدينة مبكرا ولن تفتح يوم الخميس إذا ظلت درجة التحذير عند ثمانية أو زادت بحلول الساعة التاسعة صباحا (0100 بتوقيت جرينتش).



وسيتم تعليق التداول طوال اليوم إذا ظلت درجة التحذير كما هي أو زادت بحلول ظهر يوم الخميس.