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عالم

سفير مصر السابق في قبرص: زيارة شكري لأثينا ترسم مسار العلاقات في ظل الحكومة الجديدة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:47 ص
شكري
شكري
ألفت الكحلي
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توجه وزير الخارجية سامح شكري، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية، يلتقي خلالها مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس، كما يعقد جلسة مباحثات موسعة مع نيكولاس ديندياس وزير خارجية اليونان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والقضايا محل اهتمام البلدين.

ويتبع زيارة شكري إلى العاصمة اليونانية، زيارة أخرى إلى قبرص، في إطار التعاون بين الدول الثلاث، حيث من المقرر أن يلتقي نيكوس أناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص، ويجري مشاورات مع نظيره القبرصي "نيكوس كريستودوليدس"، حيث أكدت وزارة الخارجية المصرية أن اجتماعات شكري اجتماعات شكري ستتناول التنسيق والتشاور في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

وتأتي الزيارة بعد يوم واحد من زيارة استغرقت يومين أجراها رئيس الوزراء اليوناني الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس، والتي التقى خلالها الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، حيث أكد وزير الخارجية القبرصي أن زيارة ميتسوتاكيس توجه رسالة واضحة إلى تركيا برفض انتهاك السيادة القبرصية منددًا بالمحاولات غير القانونية التي تتبعها تركيا للتنقيب والحفر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، في الوقت الذي تنقب فيه شركات دولية في المنطقة ذاتها وفق تراخيص من جانب قبرص.

من جانبه، قال السفير محمد عبدالحكم، سفير مصر السابق في قبرص، إن الزيارة تأتي في أعقاب انتخاب حكومة يونانية جديدة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، والتأكيد على استمرار التنسيق المستمر بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلًا عن آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

وشهدت السنوات الأخيرة تقاربًا مصريًا يونانيًا قبرصيًا تبلور في حزمة من الاتفاقات، ومذكرات التفاهم التي وقع عليها مسئولو الدول الثلاث، فضلًا عن اتفاقية ترسيم الحدود التي أتاحت الفرصة أمام مصر لتنفيذ أعمال التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، وما تمخض عنها من اكتشافات مهمة في مجال الغاز الطبيعي.

وأكد عبدالحكم، في تصريحات لـ "الدستور"، أن زيارة شكري ولقاءاته مع مسئولي البلدين توجه رسالة إلى تركيا مفاداها التأكيد على حرص الدول الثلاث على زيادة التعاون خاصة في المجال الاقتصادي والغاز والطاقة في البحر المتوسط.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء اليونان، لتهنئته بمناسبة توليه رئاسة الحكومة اليونانية، وهو الاتصال الذي أبدى فيه الطرفين حرصهما على استمرار قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطلعه إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليونان إلى آفاق أرحب، كما وجه إليه الدعوة لزيارة القاهرة، فيما أكد رئيس الوزراء اليوناني اعتزازه بصداقته لمصر وحرصه على تعزيز العلاقات مع الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، واعتزازه بدورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط.

وبالطبع تأتي التجاوزات التركية على قائمة الموضوعات محل المباحثات بين مسئولي الدول الثلاث، في أعقاب تحركات وصفتها مصر بـ "الأحادية"، بعد إرسالها سفن للتنقيب والحفر في المنطقة القبرصية الخالصة بما يخالف القانون الدولي، ووسط تنديدات مصرية ودولية.

في هذا الإطار، أكد السفير محمد عبدالحكم أن تلك التجاوزات هي مجرد استفزازات للجانب القبرصي من جهة، وكذلك لإعاقته عن مكاسبه الاقتصادية من عمليات الحفر والتنقيب في تلك المنطقة، مؤكدًا أن استمرار المباحثات بين الدول الثلاث هو أبلغ رد على تلك الاستفزازات.
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