مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2019 لطلاب الثانوية العامة

تنسيق المرحلة الثانية 2019

الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية للتنسيق

تذهب مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2019 للجامعات، إلى عدد من الأماكن الشاغرة في الكليات والتي نستعرضها بين السطور التالية من تنسيق المرحلة الثانية 2019 للثانوية العامة، ساعات قليلة وسيتم فتح باب تنسيق المرحلة الثانية عبر موقع، ومن المقرر أن يستمر فتح تسجيل الرغبات لمدة خمس أيام متواصلة حتى يوم الأحد القادم في تمام الساعة السابعة مساءا.من المقرر أن يتم البدء في تسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2019 من جانب 229978 طالب وطالبة بقسمي العلمي والأدبي، حيث جاء الحد الأدنى للتنسيق العلمي 78.05 % فأكثر، كما سجل تنسيق الحد الأدني للمرحلة الثانية للشعبة الأدبي 68.05%.عقب أن يتم إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولي، مطلع الأسبوع القادم، سيتم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية للثانوي العام علمي وأدبي، ونشير إلى أنه من المتوقع أن يخلو تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2019 من العديد من الكليات القمة، لارتفاع درجات الطلاب، بالمقارنة بالعام الماضي مما يشير إلى ارتفاع معدلات الحد الأدني للقبول بالكليات.نظرا أنه لم يتم إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولي فلن يتم إعلان الأماكن الشاغرة في الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية، ولكن بناء على عدد طلاب المرحلة الأولي والدرجات، نتوقع أن يكون في تنسيق المرحلة الثانية الكليات التالية:أماكن محدودة في كلية التمريض.أماكن محدودة في كلية العلاج الطبيعي.أماكن محدودة في كليات الحاسبات والمعلومات.كليات التجارة في جميع الجامعات.كليات الآداب.كليات التربية.كليات الحقوق.وأعلنت وزارة التعليم العالي عن أن الحد الأدنى للشعبة العلمية علوم ورياضة 320 درجة فأكثر بنسبة 78.05% بنحو 175673 طالبا، وبحد أدنى 79 درجة فأكثر أي بنسبة 68.05% للشعبة الأدبية بواقع 54305.وكشفت المؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الثانية عن أن متوسط اشتراك الطلاب الحاصلون على مجاميع محصورة بين 95% و94% بلغ 450 طالبًا، وهو ما يؤشر باحتمالية توقف الحد الأدنى للهندسة عن مجموع تكراري 94%، حيث من المقرر أن تستقبل كليات الهندسة 17500 طالب، واستقبلت بالفعل منهم 1500 طالب بتنسيق المرحلة الأولى.ويتوافر أمام طلاب المرحلة الثانية أماكن في 403 كليات ومعاهد عالية ومتوسطة بنظام الانتظام والانتساب والانتساب الموجه أمام طلاب الشعبة الأدبية، و920 كلية ومعهدا عاليا ومتوسطا أمام طلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة.