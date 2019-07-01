زلزال بقوة 5.9 درجة قبالة ساحل السلفادور

هز زلزال قوي منطقة قبالة ساحل السلفادور في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء، لكن أجهزة الطوارئ قالت إنه لم ترد تقارير أولية عن أضرار كبيرة.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال كان بقوة 5.9 درجة ووقع على بعد 46 كيلومترا جنوبي مدينة نويفا سان سلفادور بمنطقة لا ليبرتاد الساعة 0554 بتوقيت جرينتش.

