تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي اليوم

يشهد المؤتمر اليوم الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى APLP، والتى تضم 100 شاب وشابة من 29 دولة أفريقية، والذين زاروا مؤخرًا قناة السويس، وعبروا عن انبهارهم بالمشروعات القومية فى مصر، وكذا أجواء الدراسة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب.



وذلك بالإضافة إلى جلسة "أسأل الرئيس" التي تمثل تقليدا هو الأهم خلال مؤتمرات الشباب حيث يتواصل خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع أبناء مصر ويرد على تساؤلاتهم حول مختلف القضايا بينما تشهد الجلسة الختامية للمؤتمر تكريم عدد من الشباب وعرض التوصيات النهائية للمؤتمر.