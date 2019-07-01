اليوم.. مناقشة مبادرة "حياة كريمة" بالمؤتمر الوطني للشباب

يشهد المؤتمر الوطني للشباب، اليوم الأربعاء، محاكاة دور السلطتين التنفيذية والتشريعية ومناقشة إجراءات الدولة لحماية المواطنين الأكثر احتياجا فى الريف والحضر والتخفيف عن كاهلهم ومنها مبادرة "حياة كريمة"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح أمس الثلاثاء، المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، والذي يعقد على مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.



