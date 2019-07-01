اليوم.. اختتام فعاليات المؤتمر الوطني للشباب تحت شعار "ابدع انطلق"

يختتم المؤتمر الوطني للشباب، في نسخته السابعة، اليوم الأربعاء، بحضور 1500 مدعو يمثلون كل فئات الشباب المصري.



وسيتم مراسم الاختتام تحت شعار "ابدع انطلق" بجانب الحضور الشبابي للمؤتمر حضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال وسفراء دول الاتحاد الإفريقي وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ويشهد الإعلان عن سفراء مبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة.



ومن ضمن الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح أمس الثلاثاء، المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، والذي يعقد على مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.