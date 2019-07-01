روسيا تبتكر وقود جديد لأحدث النظم النووية

ذكرت وكالة نوفوستي الروسية، اليوم الأربعاء، بأن علماء جامعة تومسك التكنولوجية، ابتكروا وقودا نوويا من مادة الثوريوم المشعة لأحدث النظم النووية من الجيل الجديد، ومن المتوقع أن يعمل هذا الوقود حتى في المفاعلات المستخدمة حاليا.



ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الجامعة، بأن توسيع قاعدة المواد الخام لانتاج الطاقة النووية يمكن أن يشمل الثوريوم في المستقبل القريب، حيث اكتشفت احتياطات هائلة منه.



وأضاف المتحدث، وقد ابتكر العلماء تكنولوجيا جديدة من شأنها أن تساعد على إنتاج أنواع مختلفة من الوقود النووي، باستخدام احتياطات أمنية داخلية إضافية، تضمن احتراق كامل للنظائر في الوقود المستنفد.



وقال المشرف على المشروع، إيجور شامانين، إن "ناتج التمازج الكيميائي البلازمي هو مسحوق نانوي متشتت، يمثل خليطا من أكاسيد وكربيدات المعادن، يشكل أساس الوقود النووي الجديد، الذي سوف تسمح خصائصه ببناء جيل رابع من المفاعلات النووية".