غواصة كوريا الشمالية الجديدة قادرة على حمل 3 صواريخ بالستية

ذكرت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إن غواصة كوريا الشمالية التي بنيت حديثا، يبدو أنها قادرة على حمل 3 صواريخ بالستية تطلق من الغواصات(SLBM)، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء.



وقالت النائبة البرلمانية لي هيه-هون، رئيسة لجنة الاستخبارات البرلمانية، للصحفيين، إن الوزارة صرحت بأن الغواصة الكورية الشمالية الجديدة جاهزة للنشر قريبا.



وكانت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أفادت الاسبوع الماضي، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون تفقد غواصة جديدة سيتم نشرها قريبا.



وذكرت الوزارة إن الغواصة الكورية الشمالية تبدو أكبر بقليل من غواصة من طراز "جوراي" التي تبلغ حمولتها 2،500 طن، مضيفة أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين في 4 مايو.



وكانت الوزارة قد قالت إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا واحدا في 4 مايو.