شرم الشيخ تستضيف سباقًا دوليًا للهجن فى ذكرى انتصارات أكتوبر

أعلنت محافظة جنوب سيناء عن تنظيم سباق دولي للهجن بشرم الشيخ، في أول أكتوبر القادم ضمن الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد.



جاء ذلك خلال استقبال محافظ جنوب سيناء بمكتبه بشرم الشيخ، وفد اتحاد الإمارات لسباقات الهجن برئاسة عبدالله مبارك المهيري، مدير عام الاتحاد، وناصر بن قريع العامري المشرف العام علي السباقات الخارجية، وعيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن، وبحضور محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ.



وخلال اللقاء الذي عقد مساء أمس الثلاثاء تم مناقشة سباقات الهجن في جمهورية مصر العربية وتنظيم سباقات مستمرة في ميدان شرم الشيخ، وكذلك المساهمة في الترويج السياحي الذي تشهده المنطقة وتعتبر واحة سياحية كبيرة بمحافظة جنوب سيناء.



وأعربت المحافظة عن سعادتها البالغة بالتعاون مع الجانب الإماراتي والاستفادة وتبادل الخبرات، موجهة لها الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المبادرة للمحافظة على تراث وعادات عربية أصيلة، وكذلك دعمهم لرياضة سباقات الهجن في مضمار شرم الشيخ.



وتقدم اتحاد سباقات الهجن بالإمارات بالشكر والتقدير على تسهيل الإجراءات الخاصة بتطوير ودعم هذه الرياضة في جمهورية مصر العربية وفي ميدان شرم الشيخ للهجن بمحافظة جنوب سيناء.