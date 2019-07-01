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مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 37 درجة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:49 ص
الأرصاد: طقس اليوم
الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 37 درجة
أش أ
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فخفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37
شبين الكوم 24 36
طنطا 24 35
دمنهور 25 33
الإسكندرية 23 32
بلطيم 24 32
مطروح 23 31
السلوم 22 32
سيوة 23 38
بورسعيد 25 32
دمياط 24 31
الزقازيق 24 36
الإسماعيلية 23 37
السويس 24 37
العريش 23 33
رفح 23 32
رأس سدر 26 38
نخل 23 37
نويبع 29 38
طابا 28 36
كاترين 20 33
الطور 26 36
شرم الشيخ 28 39
الغردقة 29 38
مرسى علم 28 36
الفيوم 24 37
بنى سويف 24 38
المنيا 24 39
أسيوط 25 40
سوهاج 25 41
قنا 27 41
الأقصر 28 42
أسوان 29 42
أبوسمبل 26 41
الوادى الجديد 24 40
شلاتين 28 38
أبورماد 27 37
حلايب 30 36
رأس حدربة 29 35
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