بكين: إيران تسمح للصينيين بدخول أراضيها من دون تأشيرة

أعلنت السفارة الصينية في إيران، أن طهران قررت من جانب واحد الاستغناء عن تأشيرات الدخول بالنسبة للمواطنين الصينيين، وكذلك لسكان منطقتي هونج كونج وماكاو الصينيتين.



وبحسب ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية، اليوم الأربعاء، فقد جاء في بيان صدر عن السفارة: "وفق المعلومات الرسمية الصادرة عن الجانب الإيراني يحق لأصحاب جوازات السفر الصينية والمنطقتين الإداريتين الخاصتين هونج كونج وماكاو، أن يزوروا إيران في إطار العمل والسياحة بدون تأشيرات".



وأضافت السفارة: "كما يمكنهم الإقامة في الأراضي الإيرانية 21 كحد أقصى بعد دخولها".



ونوهت السفارة إلى أن البطاقات المصرفية UnionPay وVisa وMastercard لا تعمل في الأراضي الإيرانية.



وأشارت أيضا إلى وجود قائمة للسلع التي لا يمكن إدخالها إلى إيران، وبينها خاصة الكحول والخنزير ومنتجاتها والأسلحة والذخائر والكتب المختلفة.

