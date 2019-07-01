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عالم

بالصور.. معمر إندونيسى عمره 130 عامًا يؤدى مناسك الحج

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:52 ص
معمر إندونيسى يؤدى
معمر إندونيسى يؤدى مناسك العمرة
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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة المعمر الإندونيسى الحاج أوهى عيدروس سمرى البالغ من العمر 130 عامًا لأداء فريضة حج هذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

واستقبلت صالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، صباح اليوم الأربعاء، المعمر الإندونيسى هو وعائلته المكونة من 6 أشخاص.

وكان باستقباله فور وصوله مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولى عبدالمجيد الأفغاني، ومدير مناوب قوة جوازات الحج العقيد سالم القحطانى مدير العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولى تركى الذيب.

والتقت "وكالة الأانباء السعودية" بالحاج أوهى وأفراد عائلته الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده الأمين على الرعاية التى يحظى بها ضيوف الرحمن دومًا، وبالخدمات التى تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج, مشيدين بالتسهيلات والخدمات الجليلة التى قُدّمت لهم منذ اللحظة الأولى لوصولهم أرض الحرمين الشريفين.

وأعرب الحاج أوهى عيدروس عن بالغ سعادته كونه أحد المستضيفين لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، داعيا الله أن يتقبل حجه، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمين على ما يقدمونه لخدمة حجاج بيت الله من أعمال كبيرة أثناء أدائهم مناسك الحج.

وأوضحت ابنته الحاجة سيتى رحيلا بأن والدها لم يسبق له أداء مناسك الحج، مقدمة شكرها لخادم الحرمين الشريفين على استضافة والدها وعائلتها وتحقيق حلمه بالحج للمرة الأولى فى حياته، وإن حسن الاستقبال بالورود والكتيبات التثقيفية والهدايا للحجاج أظهرت الصورة الأخوية التى تقدمها المملكة لكل المسلمين وزوارها من جميع الدول .

وبينت حفيدته الحاجة كرسينا بأن شعورهم لا يوصف، مشيدة بالعناية والاهتمام بحجاج بيت الله الحرام، وتفانى وإخلاص رجال الأمن فى هذه البلاد المباركة.
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