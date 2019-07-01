كوريا الجنوبية تعقد اجتماعًا طارئا لمجلس الأمن بشأن جارتها الشمالية

عقدت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي في البلاد على خلفية التجارب الصاروخية الجديدة لجارتها الشمالية، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.



ونقلت الوكالة عن سكرتير الرئيس لشؤون أمن الدولة جونج يي يونج الذي ترأس الاجتماع: "على الرغم من وجود بيان صادر عن رئاسة الأركان العسكرية المشتركة في كوريا الجنوبية يجري الآن تحليل للمعلومات من قبل وكالات الاستخبارات في جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية".



وذكرت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي في تنوير صحفي، أن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلا دقيقا لاختبارات كوريا الشمالية الصاروخية والوضع الأمني الحالي، كما أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب مع الحفاظ على وضعية الاستعداد والترقب.



وأوضح المكتب الرئاسي أنه تم تقديم تقرير إلى الرئيس مون في الوقت الحقيقي في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية الصاروخين.



وذكرت الهيئة في وقت سابق من اليوم أن الجيش الكوري الجنوبي رصد الصاروخين الباليستيين قصيري المدى اللذان أطلقتهما كوريا الشمالية في الساعة 5:06، و5:27 على التوالي بالقرب من منطقة وونسان الواقعة على الساحل الشرقي بكوريا الشمالية.