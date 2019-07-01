مقتل 34 أفغانيا بينهم نساء وأطفال بانفجار لغم فى حافلة

أفادت أنباء عاجلة صباح اليوم الأربعاء، بمقتل 34 أفغانيا بينهم نساء وأطفال بانفجار لغم بحافلة على الطريق الدولية بين هيرات وقندهار.



وقال "مهيب فيضي" معاون المتحدث باسم حاكم هيرات، أن: "34 مسافرا استشهدوا وأصيب 17 آخرين في الحادثة".



وأوضح فيضي بان الانفجار وقع في أثناء مرور حافلة من طراز "مرسيدس 404" تابعة لإحدى الشركات الخاصة وتقل مسافرين من ولاية هيرات نحو العاصمة الأفغانية كابول.



وكان مسئولون أفغان أعلنوا، أمس الثلاثاء، مصرع ثلاثة أطفال على الأقل وإصابة 23 آخرين جراء انفجار قنبلة بإقليم قندهار بجنوب البلاد.



وذكرت شبكة (طلوع) الأفغانية أن القنبلة انفجرت بينما كان يقوم مشتبه بوضعها على جانب الطريق بأحد الأسواق بمقاطعة (سبين بولداك)، القريبة من الحدود مع باكستان.



وتابعت القناة، نقلا عن مصادر بالصحة، أن عددا من الأطفال المصابين يرقدون فى حالة خطيرة، ولم تعلن أى جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.



كما أعلن مكتب حاكم أقليم "ننكرهار" الأفغاني الخميس الماضي، انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق بالإقليم، بحافلة صغيرة تقل أسرة تتكون من ستة أفراد كانت في طريقها لحضور حفل زفاف.