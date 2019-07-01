الليلة.. حفل غنائى لـ "جنان" و"ميجانيو" بمعهد جوته بالإسكندرية

ضمن فعاليات برنامج شباك الفن٬ يقام بمعهد جوته الألماني الثقافي بالإسكندرية٬ في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ حفل موسيقي فني غنائي٬ والذي تحييه فرقة "جنان"، وفريق "ميجانيو".



يذكر أن فرقة "جنان" فرقة موسيقى بوب وروك مصرية أسستها المغنية نهى فكري، وضمت إليها الجيتاريست طارق عبد القوي، وعلى الباص يامن الجمّال والدرامز محمد الفخراني، تقدم الفرقة أغانيها من تأليف نهى فكري، وتوزيع فريق جنان.



أما فريق "ميجانيو"، فهو مشروع موسيقي بدأ بغرض إحياء الأغاني التراثية والكلاسيكة القديمة بشكل معاصر، وبدأ المشروع كثنائي مكون من غناء وبيانو ثم تم إنشاء الفرقة، حيث تُقدم مجانيو من خلال المشروع أغانيها الخاصة التي أصدرتها مع الفرقة.