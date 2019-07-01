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الثقافة

اليوم.. حفل توقيع"صعاليك الأنفوشى" بمعرض الإسكندرية للكتاب

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:12 ص
رواية صعاليك الأنفوشي
رواية "صعاليك الأنفوشي"
نضال ممدوح
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ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الإسكندرية للكتاب٬ والمقام حاليًا بأرض كوتة في الشاطبي٬ تعقد في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "صعاليك الأنفوشي"، والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ للروائي سعيد سالم، ويتناول الرواية بالتحليل والنقاش الناقد عبد الله هاشم٬ والدكتورة إيمان الزيات.

ومن أجواء الرواية: "ما زال المشهد ساريًا فى دمائه منذ أن رآه طفلًا غض المشاعر أخضر القلب، يقول:" ما حدث لأبى جعلنى أكره هذا البلد من قلبى وأفتقد الانتماء اليه كلية، إننى وأبى ومن هم على شاكلتنا أغراب عن البلد مغتربين فيه، بينما ننام على أرضه".

يشار إلي أن سعيد سالم روائي سكندري٬ سبق وصدرت له روايات: "استرسال٬ كف مريم٬ الفصل والوصل٬ الحب والزمن٬ قصة حب مصرية٬ حالة مستعصية٬ هذيان٬ الأزمنة٬ مذكرات فتاة لم تحصل علي عريس"، بالإضافة إلي المجموعات القصصية: "هوي الخمسين٬ رحيق الروح٬ الكشف٬ أقاصيص من السويد".
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