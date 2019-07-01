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الثقافة

ورشة عمل حفظ التراث الوثائقى بمكتبة الإسكندرية اليوم

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:02 ص
ورشة عمل حفظ التراث
ورشة عمل حفظ التراث الوثائقى بمكتبة الإسكندرية اليوم
نضال ممدوح
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تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة عمل إقليمية حول بناء القدرات في مجال حفظ التراث الوثائقي العالمي٬ والتي ينظمها قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية٬ بالشراكة مع منظمة اليونسكو، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات الدولية المعروفة في هذا التخصص.

تهدف الورشة إلى رفع الوعي بأهمية هذه القضية خاصة في الوطن العربي الذي يضم ثروة من التراث الوثائقي يجب الحفاظ عليها.

وسوف يتيح هذا الحدث لمجموعة من البلدان العربية مثل مصر والأردن والمغرب وتونس وسوريا ولبنان والسودان، فرصة لاكتساب المعرفة المشتركة في هذا الحدث الإقليمي.

يذكر أن برنامج اليونسكو لذاكرة العالم (MoW)، والذي أنشئ عام 1992 لضمان الحفاظ على التراث الوثائقي العالمي – المطبوع والرقمي - وحمايته وإتاحة الوصول إليه بشكل دائم.
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