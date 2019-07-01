لأول مرة.. موسيقى السيتار الهندية ببيت السنارى بالقاهرة

ينظم بيت السناري الآثري بحي السيدة زينب، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ بالتعاون مع الفنان والموسقار إيسوناس بساراكيس، حفلة موسيقية مفتوحة للجمهور بعنوان "روائع السِّيتار الهندية"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء غدًا الخميس.



تُنظم الحفلة في أجواء تجمع بين روائع التراث المصري المتمثل في بيت السناري، وإبداعات التراث الهندي الذي تعكسه موسيقى السِّيتار، وهي آلة موسيقية هندية شبيهة بالعود، يرجع تاريخها إلى القرون الوسطى، ويستخدم السِّيتار في الموسيقى الهندوستانية ومجمل الموسيقى الكلاسيكية الهندية.



وتعود هذه الآلة بأصولها إلى آلة الفينا القديمة، وتم تعديلها خلال فترة حكم المغول للهند، ولا يقتصر استخدامها على الموسيقى الهندية، بل تم توظيفها في موسيقى الروك الغربي وموسيقى الراي الجزائرية.



ويعد "بساراكيس"، عازف السيتار والموسيقى الروحية والراجاس والاسراج (القيثارة الهندية) جزء من مشروع يحمل اسم "الصوت الكلاسيكي الحديث"، ولد في 17 يوليو 1991 في أثينا باليونان، وبدأ العزف على العديد من الآلات الموسيقية في سن 11 عامًا، ودرس الجيتار الكلاسيكي والتناغم الموسيقي حتى أكمل عامه السابع عشر.



وفي عام 2009، عمل "بساراكيس"، على تجربة الآلات الموسيقية التقليدية مثل السيتار والربابة التركي وتأثيرات الموسيقى الإيرانية، واستمر على هذا النحو حتى وقع اختياره على موسيقى السيتار في عام 2011 والتي اتقنها وتعمق فيها إلى أبعد الحدود.



وقد جاب العديد من البلدان مثل إيران ولبنان كعازف متجول للسيتار، كما عمل على تقديم موهبته في مراكز اليوجا والمسارح وخلال مهرجان موسيقى الشارع في بيروت والمقاهي الفنية في إيران.



وتعتبر السِّيتار من الآلات الوترية الهندية التي تعمل عن طريق اقتلاع الأوتار بالأصابع أو تستعمل في تصنيفي الموسيقى الهندوستانية والموسيقى الهندية الكلاسيكية.



وفي السنوات الأخيرة أصبح السيتار أكثر شعبية في الغرب عن طريق الموسيقار الهندي الشهير رافي شنكر، المعروف عالميًا بسيطرته وتحكمه بهذه الآلة، وقد منحته حكومة الهند ألقابًا شرفية رفيعة واعتبرته ممثلًا وسفيرًا للثقافة الهندية الراقية في عالم الموسيقى الهندية الكلاسيكية.