اليوم.. مناقشة رواية "ليلة النار" بمكتبة مصر العامة

تستضيف مكتبة مصر العامة بالجيزة٬ الندوة التي تنظمها دار نهضة مصر للنشر٬ للاحتفاء بالكاتب يعقوب الشارونى تحت عنوان "كتب أطفال تغير العالم" وذلك بعد اختيار روايته "ليلة النار" كأحد أفضل ست روايات للأطفال على مستوى العالم تتناول التنمية المستدامة من خلال محاربة الفقر وذلك من قبل نادى القراءة التابع لهيئة الأمم المتحدة ورابطة الناشرين الدولية.



وتعقد الندوة في الخامسة والنصف من بعد عصر اليوم الأربعاء، وستتضمن مناقشة للرواية وتحليلها٬ يقدمها كلا من: الكاتب والناقد محمد ناصف والناقدة نجلاء علام والكاتبة نشوى الحوفى.



يشار إلى أن "الشاروني" من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربى. حصل علي العديد من الجوائز المحلية والعالمية٬ نذكر منها: جائزة الآفاق الجديدة من معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال بإيطاليا عن كتابه "أجمل الحكايات الشعبية"، وهى جائزة تمنح لكتاب واحد على مستوى قارات آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا، وهى واحدة من أهم جائزتين يمنحهما المعرض سنويًّا على مستوى العالم.

وقالت عنه الدكتورة سهير القلماوي في تقرير اللجنة التي منحت يعقوب الشارونى جائزة أحسن كاتب أطفال سنة 1981: "إن أسلوب الأستاذ يعقوب الشاروني، بالنسبة لما يجب أن يكون للأطفال، قد حقــّق آفاقــًا بعيدة المدى، سهولة وبساطة وتعليمًا. إنه أسلوب واضح المعالم، مُستجيب لكل ما نطمع فيه من حيث اللغة التي نــُخاطب بها الأطفال".