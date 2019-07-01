صدور رواية "بائعة الكتب" فى نسختها العربية

صدرت حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ الترجمة العربية لرواية "بائعة الكتب" من تأليف سينثيا سوانسن٬ وترجمة سمر الشيشكلي.



وتدور أحداث الرواية في الستينات من القرن الماضي٬ حيث بطلة الرواية "كيتي ميلر" تدير متجر كتب بالمشاركة مع صديقتها.



وتبدأ الأحداث بقرار "كيتي" في تغيير بعض ديكورات منزلها٬ حيث تعيش وحدها مع قطها لتتبدل حياتها بعد أن تراودها أحلام بأنها متزوجة من حب حياتها ولديها أولاد ومنزل رائع، لتبدأ بعدها في الشعور بالقلق بسبب كثرة هذه الأحلام ومدى واقعيتها. لتصبح في صراع نفسي وهو أي حياة هي الحقيقية هل هي كيتي البائعة العزباء في متجر الكتب أم هي الزوجة والأم؟ وما هو الحقيقي في كل ذلك؟.