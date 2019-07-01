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الثقافة

الليلة.. حفل إطلاق رواية "فى مدن الغبار" بدار العين

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:48 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يعقد بدار العين للنشر٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ حفل إطلاق وتوقيع ومناقشة رواية "في مدن الغبار" الصادرة حديثا عن الدار٬ للكاتبة أمل رضوان. وذلك بمقر دار العين للنشر 4 ممر بهلر شارع قصر النيل، الدور الثالث.

هذا ويناقش الرواية الناقدة لنا عبد الرحمن والكاتب الصحفي أسامة الرحيمي، وتدير المناقشة الدكتورة فاطمة البودي، مدير عام دار العين للنشر.

وعن الرواية يقول الناقد حسين حمودة: "تَسْتَكْشِفُ هذهِ الروايةُ، مساحاتٍ خَفيَّةً، عميقَةً ومراوِغَةً، في تجاربَ إنسانيَّةٍ تُجَسِّدُ بعضَ المآسي في واقعنا العربِّي الراهن، المرتبط بـ"المُخيَّمات"، وبمدُنِ الغُبارِ التي أتَت منها شخصيَّاتٌ عديدةٌ، مُثقلةُ الأبدانِ والأرواحِ بالآثارِ الناهِشَةِ للحروب والتَّهجيرِ، والشتاتِ العربيِّ الجديد، وإنْ ظلَّتْ تُراوِدُها أحلامٌ مَوْءودَةٌ بِغَدٍ يتناءى، ويتراءى بعيدًا.

تتحركُ الروايةُ، بحُريّةٍ، بين أماكنَ شتَّى، وأزمنةٍ متعدِّدةٍ، وتصوغُ شهادةً إبداعيَّةً، مسكونةً بالجمال وبالأسى معًا، عن عالمٍ نعيشه الآن، وربَّما سوف نعيشه لزمنٍ قادمٍ.. وهي شهادةٌ لا تَقِفُ فحَسْبُ عند حدودِ الرَّصْدِ، أو الـ"تسجيلِ" لِمَا يستحقُّ، وإنما تتجاوَزُه إلى طَرحِ أسْئلةٍ جوهريَّةٍ عمَّا صاغ المشهدَ المأساويَّ المُمْتَدَّ، وعن المآلاتِ التي يُمْكِنُ أن يؤولَ إليها.

تَنْهَضُ هذه الروايةُ على مُغامرةٍ فنِّيَّةٍ من نوعٍ خاصٍّ، تُزاوِجُ، مُزاوَجَةً عَصِيَّةً، بين ما هو شخصيٌّ وذاتيٌّ، من جهةٍ، وما هو جماعيٌّ وعامٌّ، من جهةٍ أخرى... وتَصوغُ عالمَها المُتَرامي هذا بقَدْرٍ مَشْهودٍ من الجَمالِ الذي يُصاحِبُ سَرْدَها المُتَعَدِّدَ، المُشْرَعَ على أسئلةٍ تَطالُ الرُّوحَ، والأجسادَ السَّليمَةَ والمُشَوَّهَةَ، والعَلاقاتِ الإنسانِيَّةَ، والحنينَ إلى مُدُنٍ لا يَخْنِقُها الغُبارُ، وإلى أَرْضٍ ثابِتَةٍ لا تَميدُ مِنْ تَحْتِ الأَقدامِ.
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