اليوم.. "القومى للسينما" يفتتح نادى سينما الفيلم التسجيلى

يفتتح المركز القومي للسينما٬ برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ نادي سينما الفيلم التسجيلي بأتيليه "سامي حلمي" بالإسكندرية.



ومن المقرر عرض فيلم "يأتون من بعيد" للمخرجة أمل رمسيس، تدور أحداث الفيلم حول قصة عائلة فلسطينية افترقت عن بعضها البعض بسبب الاضطرابات التى شهدها القرن العشرين٬ بداية من الحرب الأهلية الإسبانية التى شارك فيها الأب، وهو نجاتى صدقى، للنضال ضد فرانكو والفاشية، ثم الحرب العالمية الثانية، وبعدها النكبة الفلسطينية ثم الحرب الأهلية اللبنانية، نتج عنها وضع غير عادى.



يشار إلى أن نادي سينما الفيلم التسجيلي٬ يقيمه المركز القومي للسينما الأربعاء الأخير من كل شهر.