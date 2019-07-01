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عالم

محكمة تركية تطلق سراح أستاذ جامعى كردى

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:50 ص
جريدة الدستور
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أطلقت السلطات التركية سراح أستاذ جامعي تركي يدرّس في فرنسا بعدما أمضى 81 يومًا في الحبس الاحتياطي على ذمة قضية "إرهابية" يؤكّد براءته منها.

وخرج تونا ألتينيل (53 عامًا)، الأستاذ المحاضر في جامعة "كلود برنار ليون 1" (وسط-شرق فرنسا)، من سجنه في محافظة بالق أسير (غرب تركيا)، حيث كان في استقباله عشرات من أقاربه وأنصاره الذين سارعوا إلى احتضانه وتقديم الزهور إليه.

وقال ألتينيل لوكالة فرانس برس: "أشعر بالفرح، ليس فقط لأنني استعدت حريتي بل لأنني رأيت نضال هذا العدد الكبير من الناس في سبيل السلام والعدل والديموقراطية".

وخرج ألتينيل من السجن بعيد إصدار قاض قرارًا قضى بإطلاق سراحه موقتًا بانتظار الجلسة المقبلة المقرّرة في 19 نوفمبر.

والأستاذ الجامعي متّهم بالانتماء إلى "منظمة إرهابية" هي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا والذي يخوض منذ 1984 نزاعًا مسلحًا ضد الحكومة التركية.

وهو أيضًا متّهم بـ"الترويج للدعاية الإرهابية" من خلال توقيعه في 2016، على غرار أكثر من 2000 أستاذ جامعي تركي آخرين، على عريضة تطالب بوقف عمليات قوات الأمن في جنوب شرق تركيا.

ويقيم ألتينيل في ليون منذ 1996 وقد اعتقل في مايو أثناء وجوده في تركيا لتمضية عطلته.

وتتعرض الأوساط الأكاديمية في تركيا لضغوط شديدة، خصوصًا منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو 2016 وأعقبتها عمليات تطهير كثيفة لم تستثن الكليات.
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