وادى النيل للملاحة: الهيئة لها دور هام فى توطيد العلاقات "المصرية السودانية"

قال اللواء مصطفى عامر، نائب رئيس هيئة وادي النيل للملاحة، إن وزارة النقل تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير ورفع كفاءة الهيئة وإعادة تدريب وتأهيل العاملين بها ليكون على أعلى مستوى وهو ما يعود بالنفع على الهيئة.



وأضاف "عامر"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الهيئة بعد تطويرها ورفع كفاءتها سيكون لها مردود فعال في رفع كفاءة نقل البضائع عبرها وهو ما يعود بمكاسب مالية ضخمة على الهيئة، لافتا إلى أن دورها لن يقتصر فقط على النفع للهيئة؛ بل سيقلل من حجم المنقول عبر الطرق والكباري وهو ما يقلل من المبالغ المالية الطائلة التي يتم إنفاقها سنويًا على تلك الطرق لصيانتها.



وأشار نائب رئيس هيئة وادى النيل للملاحة إلى أن هناك الكثير من الصعاب التي تواجه الهيئة وتحاول الهيئة جاهدة تحدي كل تلك الصعاب لتكثيف العمل بها ورفع شأنها، خاصة أن الهيئة لها دور كبير لتطوير قطاع نقل البضائع بنهو النيل وتعظيم الاستفادة منه، إلى جانب دورها الهام في توطيد العلاقات المصرية والسودانية.