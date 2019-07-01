السكة الحديد تعقد خدمة لإبناء العاملين فى أسوان لأول مرة

تقوم هيئة السكة الحديد لأول مرة في تاريخها، بعقد الدورات التدريبية لأبناء العاملين في الهيئة، وذلك لتدريبهم على دورة الحاسب الآلي "icdl"، في أسوان، وذلك خلال الأسابيع المقبلة.



وتعقد هذه الدورة التدريبية لأول مرة بمنحة مقدمة من هيئة السكة الحديد تحت إشراف الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الهيئة لشئون الموارد البشرية، وتعتبر تلك الدروة خدمة كبيرة لأبناء العمال وتتيح لهم الفرصة لتعلم كل ما هو جديد، في مجال الحاسب الآلي.



ولاقت الدورة التدريبية في دورتها الأولى ترحيب كبير من أبناء العاملين في الهيئة، وذلك لأنها لأول مرة تقام في أسوان، وهو ما يعتبر إهتمام كبير بأهالى أسوان، خاصة أن تلك الدورة تساعد في تعليم أبناء العاملين في السكة الحديد مهارات جديدة ومفيده لهم.