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مصر

الأنفاق: توجيهات بسرعة إنهاء أعمال الخط الثالث للمترو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:29 ص
الأنفاق: توجيهات
الأنفاق: توجيهات بسرعة إنهاء أعمال الخط الثالث للمترو
علا غزال
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تعكف وزاة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، على سرعة الإنتهاء من إنشاء خطوط المتر، ووذلك لما تمثله تلك الخطوط من أهمية كبيرة لتوفير وسيلة نقل نظيفة وآمنة للمواطنين وتساعد في تقليل التكدس في شوارع القاهرة الكبري.

في هذا الصدد أوضح المهندس أيسر رأفت المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة تعمل على قدم وساق لسرعة إنهاء أعمال محطة هليوبوليس بالخطة الثالث لمترو الأنفاق وذلك حتي تكون جاهزة للافتتاح أمام جمهور الركاب في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف "رأفت"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، ن محطة هليوبوليس سوف يكون لها دور هام في الخط الثالث للمترو فتعتبر أكبر محطة في الشرق الأوسط، لذا فأن هناك توجيهات سيادية بضرورة إنهاء تلك المحطة إلى جانب سرعة إنهاء محطات الخط الأول والذي له دور هام في نقل المواطنين.
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