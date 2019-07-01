"حتاتة": حققنا اكتفاء ذاتى من تصنيع المنظفات والملابس داخل الشركة

قال المهندس رفعت حتاتة، رئيس شركة النظافة والخدمات المتكاملة بالسكك الحديدية، إن الشركة تمكنت خلال عام 2018 الماضي من تحقيق الإكتفاء الذاتي من كافة الأشياء التي تحتاجها الشركة بعدما كانت تضطر إلى شرائها من خارج الشركة.



وأضاف "حتاتة"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الشركة حققت اكتفاء من المنظفات التي تستخدم فى المحطات والقطارات والمغسلات والتي كانت تكلف الشركة ملايين الجنيهات سنويًا، وهو ما يؤثر سلبًا على العائد المادي للشركة.



وأوضح رئيس الشركة، أنه تم الاكتفاء أيضًا من تصنيع الملابس الخاصة بالعمال والزي الرسمي لهم من خلال ورشة التصنيع داخل الشركة وهو ما ساهم بصورة كبيرة في تقليل المصروفات التي كانت تتكبدها الشركة سنويا.