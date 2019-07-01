اليوم.. السكة الحديد تبدأ حجز تذاكر ثالث أيام العيد

تقوم هيئة السكة الحديد، اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو، بطرح مقاعد التذاكر في القطارات الخاصة بثالث أيام عيد الأضحي المبارك، من خلال المحطات الرئيسية التابعة للهيئة مثل محطة رمسيس، وسيدي جابر، والإسكندرية، وأسوان.



وحرصًا من الهيئة على عدم وجود سوق سواء للتذاكر والحر من تلك الظاهرة التي تسبب مشاكل عديدة أمام جمهور الركاب، قررت الهيئة حصر بيع التذاكر على المحطات الرئيسية فقط وذلك لفرض مزيد من الرقابة على تلك المنافذ.



وسوف تقوم الهيئة بتتابع بيع التذاكر على أن يشهد، غدًا الخميس، بيع تذاكر رابع أيام عيد الأضحي المبارك، وسوف تقوم الهيئة بتكثيف التفتيش على كافة منافذ البيع لضمان عدم التلاعب بأعداد التذاكر وهو ما يؤثر على توفر التذاكر للمواطنين، خاصة مع الإقبال الضخم على المرفق خلال عيد الأضحى.