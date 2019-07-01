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عالم

إلغاء حفل "مشروع ليلى" يخلق أزمة فى لبنان

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:35 ص
جريدة الدستور
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يقع لبنان مجددا في فلك القمع الممارس من قبل السلطات الدينية والسياسية ليزيد من الانتهاكات المتواصلة في مجال حرية الرأي والتعبير في البلاد.

وجديد مسلسل القمع إلغاء حفل مقرر في التاسع من أغسطس المقبل ضمن مهرجانات بيبلوس الدولية، لفرقة "مشروع ليلى" الغنائية المثيرة للجدل بعد ضغوط وتهديدات تعرضت لها من قبل السلطات الدينية ومجموعة من المواطنين في منطقة جبيل.

ويعود سبب التهديدات والمنع إلى أغنية قديمة للفرقة اعتبرتها الكنيسة ازدراء بالدين المسيحي، إضافة لصورة أعاد نشرها رئيس الفرقة حامد سنو للفنانة العالمية مادونا قبل خمس سنوات على صفحته الخاصة، وصفت بأنها تسخر من السيدة العذراء.

وأثار انتشار الأغنية والصورة حملات تهديدية على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مجموعات أطلقت على نفسها "حزب الرب" و"الحزب المسيحي الديمقراطي" تهدد الفرقة بالقتل وتحذر من إقامة الحفل في مدينة جبيل.

ووصفت تغريدات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي الفرقة بأنها من عبدة الشيطان وتنتمي للماسونية والصهيونية العالمية.

ورغم اعتذار الفرقة ومسح الأغنية التي اعتبرت مسيئة على يوتيوب، طلبت مطرانية جبيل والأسقفية المارونية ورجال دين بإلغاء الحفل.

وأعلنت لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية الثلاثاء إلغاء حفل "مشروع ليلى" معربة عن أسفها لما حصل واعتذارها من الجمهور.

وذكر بيان صادر عن اللجنة الثلاثاء: "في خطوة غير مسبوقة، ونتيجة التطورات المتتالية، أجبرت اللجنة على إيقاف حفلة مشروع ليلى مساء الجمعة 9 أغسطس 2019، منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار، خلافا لممارسات البعض".

وأصدر نواب منطقة جبيل المنتمون للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بإلغاء الحفل "حفاظا على صورة جبيل ودورها القائم على احترام المقدسات والقيم والمبادئ".
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