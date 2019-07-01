اليابان تصف مقذوفات كوريا الشمالية بـ"غير المؤثرة"

قالت اليابان، فجر الأربعاء، إنه ليس هناك أي تأثير عليها جراء إطلاق كوريا الشمالية مقذوفات لم يتم تحديد طبيعتها بعد، قبالة سواحلها الشرقية.



وكانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت، مساء الثلاثاء، عدة مقذوفات لم يتم تحديد طبيعتها، قبالة سواحلها الشرقية.



وقالت الهيئة إنه تم إطلاق المقذوفات من شبه جزيرة هودو في مقاطعة هامجيونج الجنوبية على الساحل الشرقي للبلاد، حسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



وتابعت الهيئة أنها تراقب الوضع تحسبا لعمليات إطلاق أخرى والحفاظ على وضعية الاستعداد.



يأتي إطلاق هذه المقذوفات بعد 6 أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر الشرقي في أول استفزاز لها منذ مايو مما أثار تساؤلات حول احتمالات محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.