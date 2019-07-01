فرح الديبانى: هركز على مصر فى حفلاتى المقبلة

فرح الديباني أفضل مغنية أوبرا شابة من أوبرا باريس، شاركت قصتها في مؤتمر الشباب السابع لتكون من الشخصيات الملهمة في مصر.



وتقول "الديباني" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنها التحقت عام 2016 بأوبرا باريس، وكانت تدرس وتعمل في ألمانيا، وتم اختيارها ضمن 4 من أصل 800 متسابق من جميع أنحاء العالم للانضمام لفرقة أكاديمية أوبرا باريس.



وتابعت:"بقيت بغني وبمثل أوبرا باريس في العالم كله، وأخذت هذا العام جائزة من أوبرا باريس، كأفضل موهبة أوبرا صاعدة لهذا العام، وفخورة أني أول مصرية أحصل على الجايزة دي".



واستطردت: "لم أصل لكل هذا بسهولة، فقد عملت على نفسي لمدة 10 سنوات أدرس هندسة عمارة مع غناء أوبرالي، ولكن دعم عائلتي كان يهون كل الصعاب".



وعن أصعب موقف قالت: "الغناء الأوبرالي مجهد للغاية، وعندما كنت أشعر بالتعب كنت أقول لماذا أفعل بنفسي كل هذا، فأصعب شيء الضغط على أي شيء عضوي بالجسم، ظللت 3 شهور لا أغني لإصابتي بحالة مرضية، بالاضافة إلى منافسيني في المجال، وبعدها وجدت أن الغناء هو الحياة فعدت مرة أخرى".



وبابتسامة كبيرة عبرت عن فرحتها بعرض قصة حياتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهي لم تشهد مثل هذا الموقف من قبل، وقررت أن تركز في حفلاتها المقبلة على مصر رغم وجود حفلات في المانيا وباريس.

