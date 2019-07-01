إصابة نجم البايرن قبل مواجهة بوروسيا دورتموند

تلقى نادي بايرن ميونخ الألماني، ضربة موجعة قبل مواجهة نظيره بوروسيا دورتموند السبت المقبل، بإصابة الجناح الألماني الدولي الشاب سيرجي جنابري.



وحقق فريق بايرن ميونخ الألمانى، فوزا كبيرا على نظيره فنربخشة التركى 6-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم على ملعب "اليانز آرينا" ضمن منافسات بطولة كأس أودى.



وخلال المباراة تعرض جنابري للإصابة خرج على اثرها متأثرا من ملعب المباراة، وتأكد عدم مشاركته الأربعاء ضد توتنهام في النهائي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن جنابري سيذهب لإجراء الفحوصات الطبية، ليرى ما إذا كان جاهزا لمباراة السوبر أم لا.



ويلتقي بايرن ميونخ نظيره بوروسيا دورتموند السبت المقبل، ضمن منافسات كأس السوبر الألماني.