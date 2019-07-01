ريال مدريد فى ورطة.. أزمة بين راموس ومودريتش

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن بوادر أزمة تلوح في الأفق بين النجمين المخضرمين لفريق ريال مدريد سيرجيو راموس ولوكا مودريتش.



ووفقا لما ذكرته إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية، فإن هناك حالة غضب شديدة ظهرت بين مودريتش وراموس خلال مباراة ريال مدريد وتوتنهام التي انتهت بفوز السبيرز 1-0 في كأس أودي.



وأشارت إلى أن ذلك حدث عندما طلب راموس من مودريتش اللعب بشكل أفضل، ليرد عليه الكرواتي: "اتركني وحدي".



الأمور في ريال مدريد ليست على ما يرام بعدما خسر الفريق الملكي عدد من التجارب الودية كان آخرها الأربعاء ضد توتنهام 1-0.



وكان ريال مدريد قد تعرض لخسارة قاسية أمام جاره أتلتيكو مدريد 7-3، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الودية.