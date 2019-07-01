تنازل عن مبلغ مالى كبير.. "عواد" يكشف كواليس انتقاله للزمالك

كشف محمد عواد، حارس الإسماعيلى السابق، كواليس انضمامه لنادى الزمالك، مؤكدًا أنه سيتواجد فى مؤتمر الزمالك، اليوم الأربعاء، والذى سيتم خلاله الكشف عن الصفقات الجديدة.



وأكد "عواد" أنه يشكر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على الموافقة لرحيله للزمالك متمنياً تحقيق بطولات مع الزمالك الفترة المقبلة.



وأضاف حارس الزمالك الجديد، فى تصريحات تليفزيونية، أنه تنازل عن مبلغ مالى كبير من صفقته مع الزمالك لصالح الإسماعيلى لارتداء قميص الفريق الأبيض.



وأوضح أنه متواجد فى مقر الزمالك الآن بصحبة المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، وقام بإنهاء انتقاله للزمالك بعد انتهاء أزمته مع الإسماعيلى.