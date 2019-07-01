أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعًا في أسعار الذهب بقيمة 3 جنيهات، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، الموافق 31 يوليو 2019، وذلك بعد ارتفاع سعر أوقية الذهب العالمية بنحو 10 دولارات؛ بسبب التوترات السياسية بين أمريكا والصين.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عيار 21 سجل 658 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل 565 جنيهًا للجرام، بينما عيار 24 سجل 752 جنيهًا للجرام، وسجل الجنيه الذهب 5264 جنيهًا، فيما وصلت سعر أوقية الذهب إلى 1428 دولارًا.



وتشهد أسعار الذهب في مصر، تفاوتا بين المحافظات المختلفة، وقد يكون هذا التفاوت قيمته 50 قرشًا أو جنيهًا واحدًا.



