مجددًا.. توقف ضخ النفط من حقل الشرارة الليبى

أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، نقلا عن مصدر من مدينة أوباري الليبية، في خبر عاجل، اليوم الأربعاء، بتوقف ضخ النفط من حقل الشرارة الأكبر بالبلاد، بعد أيام من عودته للعمل.



وكانت وكالة رويترز أفادت في وقت سابق نقلا عن مصدر مطلع، بأنه يجري إغلاق حقل الشرارة النفطي، بعد غلق صمام على خط الأنابيب الذي يربط الحقل بمرفأ الزاوية النفطي، دون توضيح موقع الصمام.



وكان الحقل، الذي ينتج 290 ألف برميل يوميا، أُغلق في وقت سابق هذا الشهر بعد أن سدت جماعة مجهولة صماما على خط الأنابيب الواصل إلى الزاوية.



وذكرت تقارير محلية أن إنتاج النفط الليبي تكبد خسائر تقدر بنحو 57 مليون دولار هذا الأسبوع إثر توقف إنتاج حقل الشرارة 3 أيام نتيجة إغلاق مشبوه لأحد صماماته من قبل مجموعة مجهولة، لكن المؤسسة الوطنية أعلنت استئناف الإنتاج بعد فتح الصمام.