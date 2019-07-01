ميلان الإيطالى يحسم صفقتين مهمتين لتدعيم صفوفه

أكد تقارير موقع فوتبول إيطاليا عن حسم نادي ميلان الإيطالي صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفه.



وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن ميلان حسم صفقتي ضم البرتغالي رافائيل لياو، مهاجم ليل الفرنسي، والبرازيلي ليو دوراتي، مدافع فلامنجو البرازيلي.



وأشار الموقع إلى أن لياو وصل مدينة ميلانو، يوم الثلاثاء، وعقد جلسة لمدة 4 ساعات مع مسؤولي الروسينيري، ومن المقرر أن يخضع للكشف الطبي، صباح الأربعاء، تمهيدًا لانضمامه للفريق.



وتابع "فوتبول إيطاليا" أن صفقة ضم لياو ستكلف ميلان 30 مليون يورو، بالإضافة إلى الاستغناء عن مدافع الفريق الشاب تياجو ديالو، وسيحصل ليل على نسبة 20% من أي عملية بيع مستقبلية للمهاجم البرتغالي.



وسيغادر ليو دوارتي إلى مدينة ميلانو، يوم الأربعاء، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي يوم الخميس والانضمام لميلان بشكل رسمي.



ليو دوراتي مدافع فلامنجو البرازيلي



وسيدفع ميلان 10 ملايين يورو بالإضافة إلى مليون يورو أخرى كإضافات لضم دوارتي من فلامنجو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وكان ميلان قد أعلن، يوم الثلاثاء، عن بيع مهاجمه الإيطالي باتريك كوتروني إلى وولفرهامبتون الإنجليزي؛ حيث أشارت التقارير إلى انتهاء الصفقة لصالح النادي الإنجليزي مقابل 18 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو أخرى كإضافات.



ويمتد عقد لياو (20 عامًا) مع ليل حتى صيف عام 2023، وقد شارك في 26 مباراة بكل البطولات بالموسم المنقضي وقد سجل 8 أهداف وصنع هدفين.



بينما يمتد عقد دوارتي (23 عاما) مع فلامنجو حتى صيف عام 2022، وقد شارك في 14 مباراة بكل البطولات في الموسم المنقضي.