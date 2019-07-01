أمير توفيق يكشف كواليس التعاقد مع مدافع الإسماعيلى

عبر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بتعاون النادي الإسماعيلي في صفقة انتقال محمود متولي.



وأعلن الأهلي بطل الدوري المصري عبر موقعه الرسمي يوم الثلاثاء انضمام مدافع الإسماعيلي بداية من الموسم المقبل.



وقال أمير توفيق في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي يعمل دائما في هدوء وسرية وبعيدا عن الإعلام، نحن لا نتحدث عن أي صفقات إلا بعد الانتهاء منها بشكل كامل ونبدأ في الحديث عنها في وسائل الإعلام، نتمنى الاستمرار على هذا الأمر".



وواصل: "التفاوض بدأ مع الإسماعيلي بشأن التعاقد مع محمود متولي منذ تولي محمد فضل مسؤولية إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، هو أول من فتح باب التفاوض مع النادي الإسماعيلي واللاعب نفسه".



وأضاف: "بدأنا التفاوض بعد نقطة جيدة وصل لها محمد فضل قبل أن يرحل عن النادي الأهلي، كانت هناك مطالب مالية مرتفعة من جانب الإسماعيلي، لكن بعد المفاوضات وصلنا لمبلغ 15 مليونا وهو رقم مناسب جدا خاصة أن اللاعب كان في عقده موسم واحد فقط مع الإسماعيلي".



وصرح: "هدفنا كان وضع برتوكول تعاون وشراكة مع النادي الإسماعيلي بشأن تبادل الصفقات سواء أردنا التعاقد مع لاعبين من الإسماعيلي أو العكس، نحن على استعداد لدعمهم وسد احتياجاتهم، الإسماعيلي نادٍ كبير ومحترم وسعداء بالتفاوض معهم".



وواصل: "الصفقة تم حسمها في الساعة السادسة صباحا، رئيس النادي كان على تواصل دائم معي حتى تم الانتهاء من جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع متولي، نشكر الإسماعيلي لحسن المفاوضات".



واختتم: "إدارة التعاقدات ليست لها أي علاقة بالأمور الفنية، دور الإدارة توفير ما يتم طلبه من جانب الجهاز الفني، بالتأكيد نسعى دائما للعمل من أجل النادي الأهلي".