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رياضة

موستافى خارج حسابات روما

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:56 ص
جريدة الدستور
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نفى كوجيتيم والد ووكيل الألماني شكوردان موستافي مدافع أرسنال الإنجليزي وجود مفاوضات من روما الإيطالي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة روما في التعاقد مع موستافي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال كوجيتيم في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "لا توجد مفاوضات مع روما أو أي نادٍ إيطالي آخر لضم موستافي".

وأتم: "أعتقد أن تلك أخبارا جديدة أسمعها".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة موناكو الفرنسي في التعاقد مع موستافي خلل الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إدارة موناكو تواصلت مع نظيرتها في أرسنال للسؤال عن إمكانية التعاقد مع موستافي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وعانى موستافي من قلة المشاركة أساسيا منذ انتقاله لأرسنال قادما من فالنسيا الإسباني في عام 2016. ولا يمانع الإسباني أوناي إيمري، مدرب أرسنال، فكرة رحيل موستافي الذي تعرض لصافرات الاستهجان من جماهير الفريق اللندني خلال الخسارة أمام أولمبيك ليون (الأحد) في بطولة كأس الإمارات الودية استعدادا للموسم الجديد.
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