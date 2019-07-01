وفد هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات الطرق بالمنيا الجديدة

استقبل المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، وفد هئية المجتمعات العمرانية، وذلك للمتابعة المستمرة لموقف التنفيذي لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة، من خلال جولة تفقدية قام بها وفد هئية المجتمعات العمرانية.



وتفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن ويرفقه المهندس يحيى الجارحي، مدير عام الطرق بالهيئة، والمهندس معتز عبدالفتاح، مدير عام الزراعة بالهيئة، والمهندس محمد مصطفى، رئيس الجهاز، والنواب والمعاون الهندسي لرئيس الجهاز.



كما تفقد "عبدالعزيز" مشروعات الطرق: "ازدواج الطريق الصحراوي واستكمال أعمال الرصف وتوسعة الطرق بالمدينة بعد انتهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعى، تزامنا مع تطوير أعمال الزراعة واستكمال البنية التحتية وتنفيذ شبكة الرى بالمدينة، وتفقد أيضًا "وفد الهئية للمجتمعات العمرانية" مشروعات المرافق والتي تشمل على مشروع محطة المعالجة بطاقة 20 ألف متر مكعب في اليوم "كمرحلة أولى".



وشدد "عبدالعزيز" على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، وأعمال المرحلة الثانية لمحطة تنقية المياه الدائمة بطاقة 50 ألف م3 يوم، كما اجتمع مع الشركات المنفذة لمشاريع الطرق والمرافق والزراعة بالمدينة؛ تأكيدا على حرصهم المتواصل في الدعم والمتابعه الدورية لمواقع العمل لتحفيز الشركات على استمرار العمل بكفاءة وجودة عالية.